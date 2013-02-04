Сверстать несложный шаблон

Сайт ahtoxa.ru остро нуждается в редизайне.

Задача: сделать редизайн (на выходе должен получится либо архив с html-файлами, пригодными к натяжке на цмс, либо шаблон для wp - зависит от уровня исполнителя и бюджета).

Не нужно никаких супер-мега работ, нужен крепкий, симпатичный дизайн. Абсолютно неважно, будете ли вы его сперва отрисовывать, а потом верстать, или наоборот - соберете копипастом со всех симпатичных шаблонов ключевые элементы и соберете их воедино под одним стилем. Главное - сделать адекватный внешний вид.

Бюджет обсуждается в сторону увеличения, если кроме верстки рассматривать натяжку на вордпресс.