Сверстать страницу по примеру с ссылки

Для билетного сайта bileti-tut.ru требуется человек хорошо владеющий css + jQuery. Нужно: -верстка и изменение шаблонов (smarty) с использованием jQuery. Мы предлагаем: - Адекватную и быструю оплату. (По факту сдачи/приема группы заданий) - Интересные задания. (Опыт построение ...
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Привет, как обычно, работа не сложная, но нужно качество!!
есть сайт на немецком, необходимо создать копию главной странички, но с чистым, акуратным, красивым кодом/стилем.
вот исходник - http://www.villa-bella.org/de/
есть сацйт на русском, но там как мне куажется все криво - http://serversdesign.com/tmp/villa-bella/villa-bella-ru.html
ну или подправить, то, что есть.
пожалуйста пишите вашу стоимость и сроки. (иначе не смогу выбрать исполнителем)
выберу исполнитьеля быстро, необходимо выполнить работу сейчас/сегодня.
оплата яндекс деньги
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