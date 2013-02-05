Сверстать страницу по примеру с ссылки

Привет, как обычно, работа не сложная, но нужно качество!!

есть сайт на немецком, необходимо создать копию главной странички, но с чистым, акуратным, красивым кодом/стилем.

вот исходник - http://www.villa-bella.org/de/

есть сацйт на русском, но там как мне куажется все криво - http://serversdesign.com/tmp/villa-bella/villa-bella-ru.html

ну или подправить, то, что есть.

пожалуйста пишите вашу стоимость и сроки. (иначе не смогу выбрать исполнителем)

выберу исполнитьеля быстро, необходимо выполнить работу сейчас/сегодня.

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