Верстка и интеграция шаблона DLE 9.7 по PSD

HTML-версткаЗавершен5 заявок161 просмотр
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Нужно сверстать и интегрировать дизайн на cms DLE 9.7 (главная, статика и с полной новостью) по готовому PSD макету. Макет со стандартными блоками и расположением элементов + интеграция поиска от Яндекса (есть образец).

Оплата по факту или часть в виде предоплаты исполнителям с положительной историей.

В отзывах к проекту можете скидывать ссылки на конкретные работы и примеры (верстка и интеграция), реализованные на cms DLE (комментарии скрыты). Приглашаю исполнителей с опытом реализации на данной cms.

Оплата - 4.000 рублей за верстку и интеграцию.

11 лет назад
sejobs
42 годаАрмения
14 лет в сервисе
Был
15 дней назад
Выбранные исполнители
stv_freelance
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$50
2 дня
Работа по верстке дизайна сделана надлежаще по качеству, с моими многочисленными доработками, что видимо немного повлияло на сроки. В целом сотрудничеством доволен.
Всё отлично.
B-des
30 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад
11 лет назад
$125
6 дней
Андрей показал себя отличным исполнителем. Все рекомендации при верстке были учтены. Отзыв задержался, так как появились незадокументированные ошибки со стороны CMS, которые Андрей оперативно исправил, несмотря на то, что оплата уже была им получена. То есть за свою работу человек отвечает, а не так что оплатил и забыл.
Не впервые сотрудничаю с Петром, и снова все на высоком уровне.Все требования излагал понятно и по-существу.Оплата была произведена сразу, как только работа была сдана. В сотрудничестве очень доволен.