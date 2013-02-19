Верстка и интеграция шаблона DLE 9.7 по PSD

Нужно сверстать и интегрировать дизайн на cms DLE 9.7 (главная, статика и с полной новостью) по готовому PSD макету. Макет со стандартными блоками и расположением элементов + интеграция поиска от Яндекса (есть образец).

Оплата по факту или часть в виде предоплаты исполнителям с положительной историей.

В отзывах к проекту можете скидывать ссылки на конкретные работы и примеры (верстка и интеграция), реализованные на cms DLE (комментарии скрыты). Приглашаю исполнителей с опытом реализации на данной cms.

Оплата - 4.000 рублей за верстку и интеграцию.