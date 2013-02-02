Сверстать меню обучающего видеокурса в html

Требуется сверстать меню видеокурса в формате html. Никакого autorun, сложных скриптов, все максимально просто. Человек нажимает на главу курса и ему в браузере открывается в соседнем окошке видео главы курса.

CSS прописать в том же html, в отдельный документ выносить не нужно. Приветствуется максимум простоты html в коде.

Эскиз меню во вложении к заданию.

Если вы готовы выполнить это задание, то в заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите:

1) срок выполнения;

2) стоимость работы.

Без указания этих данных заявки рассматриваться не будут!