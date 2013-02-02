Доработка шаблона с админкой 37383 templatemonster

Здравствуйте. Есть магазин на партнерской программе goodbody.ru Есть готовый дизайн к движку магазина - файлы psd главной и внутренней страницы сайта. Движок магазина старый ("Магазин v.220"), но менять движок возможности нет. Движок работает на шаблонах smarty. Движок можно взять ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мне необходимо доработать выбранный шаблон:
http://www.templatemonster.com/ru/website-templates-type/37383.html
http://www.templatemonster.com/ru/demo/37383.html
http://livedemo00.template-help.com/wt_37383/index.html
Вышеуказанный шаблон будет приобретён с системой администрирования и управления контентом (включена поддержка кирилических шрифтов), т.к. после запуска сайта, я буду вносить изменения самостоятельно, пользуясь купленной вместе с шаблоном Мoto CMS: http://templates.cms-guide.com/41378/admin/ (продемонстрирована на английской части сайта templatemonster.com)
Здесь презентация каждой страницы шаблона и проч.данные:
http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?pr_code=k130SdA2Ki3FFWNCP48CI46bjlUdJA&PHPSESSID=v1cs8lgb6ti38c9bgscts86k11&i=37383
Необходима работа по кастомизации, даже если меня практически полностью устраивает структура и дизайн исходного шаблона:
настройки системы, где надо добавить или убрать страницы из шаблона, изменить меню, добавить логотип, заменить все фото шаблона на другие, залить изначально тексты и проч., установить и настроить шаблон на хостинге, другое необходимое по созданию и запуску сайта на основе предлагаемого шаблона с админкой.
Для меня важно, чтобы вы указали уровень цены выполнения вами подобных работ (пока основываясь, на том, что я уже смогла здесь сформулировать).
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