Нужно сверстать страничку

HTML-версткаЗавершен15 заявок178 просмотров
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Приветствую друзья!

Нужно сверстать одну страничку. Есть уже готовый psd дизайн. Смотрите в прикреплённом файле скрин.

Жду ваши предложения насчет цен и сроков!

С ув. Роман

11 лет назад
didur
Роман 
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
pro_web_090
Павел 
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Спасибо за отличную работу! Павел - хороший специалист и ответственный человек. Очень быстро справляется с поставленными задачими при умеренной оплате! Рекомендую сотрудничать с этим фрилансером!
Роман - отличный заказчик, который умеет объективно оценивать работу и время, требуемое на ее выполнение. Доброжелательное отношение, корректные исходники, достойная оплата и лояльность в отношении исполнителя - вот те положительные качества, которые проявились у Романа за весь период сотрудничества с ним. Буду очень рад дальнейшим совместным проектам.
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