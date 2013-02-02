Необходимо доделать верстку главной страницы на сайте smartsecure.ru (при необходимости возможен перенос на любую опенсорс CMS)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна кросс браузерная верстка под Joomla 1.5
Что представляет из себя сайт:
Информационный сайт с формой обратной связи.
Это не магазин.
Сразу пишите сумму и сроки.
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