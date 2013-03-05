Верстка страниц

Необходимо сверстать страницу с контролами для сайта. Это тестовая работа, после ее выполнения верстка всех страниц сайта (не менее 10 макетов).

Мы ищем хорошего исполнителя, который будет оперативно делать верстку и необходимые исправления.

Нужен опыт верстки и оптимизации под ВСЕ мобильные платформы!

Оплата банковским переводом, кредитной карточкой или paypal