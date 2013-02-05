Верстка одной страницы

$10
HTML-версткаЗавершен8 заявок179 просмотров
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Требуется выполнить верстку одной страницы:

1) На div'ах

2) Ширина конента 1100px, фон резина

3) Слайдер на двух картинках

4) Мигание слов

В проекте прикрепил картинку и видео как все действует.

Переливающий логотип не делать.

Бюджет указан.

11 лет назад
gmyz
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
TheWeb
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Александр качественно и в срок выполнил задание, что меня очень порадовало, также учел все мои замечания. Был приятен в общении. Советую. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
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