Верстка одной страницы

Доброго времени суток! Есть сайт на joomla 2.5.4 на котором установлен форум phpbb На данный момент существуют следующие проблемы: 1) форум не совсем корректно отражается при использовании Mozilla Firefox - не работает "полоса прокрутки", невозможно віполнение ...
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Требуется выполнить верстку одной страницы:
1) На div'ах
2) Ширина конента 1100px, фон резина
3) Слайдер на двух картинках
4) Мигание слов
В проекте прикрепил картинку и видео как все действует.
Переливающий логотип не делать.
Бюджет указан.
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