Требуется отверстать 1 страницу. Макет в PSD. 1. Шапка и фон - резина. Центральный контент и верхние кнопки - статика. 2. При наведении на кнопки — выделение элементов свечением. 3. Валидный код, ...
- $15HTML-верстка15 заявокЗакрыт12 лет назад
- $33
Сделана верстка, но не натянута на simpla CMS. Требуется натянуть на движок и настроить функционал на верстке. 1. По кнопке "купить" сделать отправку товара в корзину. 2. Выбор количества товара 3. На ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Выполнить верстку под cms simpla. Рассмотрю все предложения.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $10
Требуется отверстать 1 несложную страницу. Макет в PSD. 1. Резина. 2. при наведении на кнопки - выделение текста. 3. валидный код. Цена указана.Завершен12 лет назад
- $7
Требуется выполнить верстку одной страницы. Все основные элементы уже выполнены на lady.ru. Большую часть элементов "выдрать" с сайта и уникализировать. 1) Сделать на div. 2) Фон - резина. Контент - статика 1000px ...Завершен12 лет назад
Требуется сделать социальную сеть под ключ. ТЗ и изображения в файле. Выслушаю все предложенияСайты «под ключ»12 заявокЗакрыт12 лет назад
- $10
Требуется выполнить верстку одной страницы: 1) На div' ах 2) Ширина - резина 3) Простой слайдер - растворение (центральное верхнее изображение) Проект в формате - PSD Бюджет указанЗавершен12 лет назад
- $10
Требуется подправить javascript Сайт http://unionfile.ru/catalog 1) При нажатии картинки справа (сверху), она не увеличивалась(как сейчас сделано), а открывалась в левой картинке. 2) При нажатии на левую картинку - увеличение. 3) Картинки ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $10
Требуется выполнить верстку одной страницы: 1) На div'ах 2) Ширина конента 1100px, фон резина 3) Слайдер на двух картинках 4) Мигание слов В проекте прикрепил картинку и видео как все ...Завершен12 лет назад
- $5
После переноса файлов на новый VDS(FreeBSD 8 + ISPmanager) перестала работать функция phpmail(), переустановка из портов вываливается с ошибкой.Установлен Exim. Из ispmanager также не получается ни переустановить, ни сменить с exim на sendmail. Требуется восстановить ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется выполнить около 200-1000 обработок изображений. 1. Заменить фон на готовый 2. добавить эффект свечения. Примеры прикреплены. Стоимость - 5 рублей/фото.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $250
Нужно написать модуль для DLE 9 версии, основной функционал это парсер при запросе с определенных сайтов, корзина у пользователей, админка, вывод спарсенной информации. Что-то вроде онлайн магазина. Подробности в .doc файле. Оплата в 3 части, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад