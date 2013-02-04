gmyz

Алексей gmyz

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Верстка одной страницы

    $15

    Требуется отверстать 1 страницу. Макет в PSD. 1. Шапка и фон - резина. Центральный контент и верхние кнопки - статика. 2. При наведении на кнопки — выделение элементов свечением. 3. Валидный код, ...

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Натянуть верстку на simpla CMS

    $33

    Сделана верстка, но не натянута на simpla CMS. Требуется натянуть на движок и настроить функционал на верстке. 1. По кнопке "купить" сделать отправку товара в корзину. 2. Выбор количества товара 3. На ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Одностраничная верстка

    $10

    Требуется отверстать 1 несложную страницу. Макет в PSD. 1. Резина. 2. при наведении на кнопки - выделение текста. 3. валидный код. Цена указана.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Верстка одной страницы

    $7

    Требуется выполнить верстку одной страницы. Все основные элементы уже выполнены на lady.ru. Большую часть элементов "выдрать" с сайта и уникализировать. 1) Сделать на div. 2) Фон - резина. Контент - статика 1000px ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Верстка несложной страницы

    $10

    Требуется выполнить верстку одной страницы: 1) На div' ах 2) Ширина - резина 3) Простой слайдер - растворение (центральное верхнее изображение) Проект в формате - PSD Бюджет указан

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • DLE подправить смену и увеличение картинок (JS)

    $10

    Требуется подправить javascript Сайт http://unionfile.ru/catalog 1) При нажатии картинки справа (сверху), она не увеличивалась(как сейчас сделано), а открывалась в левой картинке. 2) При нажатии на левую картинку - увеличение. 3) Картинки ...

    DLEJavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Верстка одной страницы

    $10

    Требуется выполнить верстку одной страницы: 1) На div'ах 2) Ширина конента 1100px, фон резина 3) Слайдер на двух картинках 4) Мигание слов В проекте прикрепил картинку и видео как все ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Восстановить работу phpmail() на VDS Freebsd

    $5

    После переноса файлов на новый VDS(FreeBSD 8 + ISPmanager) перестала работать функция phpmail(), переустановка из портов вываливается с ошибкой.Установлен Exim. Из ispmanager также не получается ни переустановить, ни сменить с exim на sendmail. Требуется восстановить ...

    ISPmanager
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Модуль для DLE, парсер с с определенных сайтов.

    $250

    Нужно написать модуль для DLE 9 версии, основной функционал это парсер при запросе с определенных сайтов, корзина у пользователей, админка, вывод спарсенной информации. Что-то вроде онлайн магазина. Подробности в .doc файле. Оплата в 3 части, ...

    DLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

anton_baranov
Антон 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Восстановить работу phpmail() на VDS Freebsd
ISPmanager
Хороший заказчик, рекомендую.
С поставленной задачей справился в короткий срок. Задание выполнил не только быстро, но и грамотно. В ходе беседы дал полезные рекомендации о том, как лучше действовать при решении моей проблемы. В целом работой очень доволен. Спасибо!
Ответный отзыв
BaGul
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$7
10 баллов
11 лет назад
Верстка одной страницы
Рекомендую
Выполнено задание в срок. Учтены все пожелания, показывал промежуточные варианты, исправил все недочеты. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
EHOT_PRIHOD
36 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Одностраничная верстка
Отличный заказчик. Доступно объясняет чего хочет. Оплата своевременная.
Задание выполнено в максимально короткие сроки и очень качественно. Анна учла все мои пожелания, поправила все мои замечания. Код валидный. Просто отличная работа. буду сотрудничать в будущем.
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firespoil
Виталий 
32 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Верстка несложной страницы
Задачи поставлены ясно, оплата по факту без задержек! Рекомендую к сотрудничеству!
Превосходно справился с работой. После уточнения некоторых деталей сразу принялся за работу. Сделано было качественно и в оговоренный срок. Советую для сотрудничества.
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alokazay
Сергей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
DLE подправить смену и увеличение картинок (JS)
DLEJavaScript
В процессе сотрудничества с заказчиком, остались только приятные впечатления. Четкое понимание ТЗ, умение донести до исполнителя все детали проекта.
Очень понравилось, насколько грамотно и быстро справился с заданием. Все мои пожелания и рекомендации были выполнены в полной мере. Кроме того, помог доработать все неточности. Хочу отметить и то, что он вежлив и приятен в общении, что так же немаловажно. Советую.
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