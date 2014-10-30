Javascript, HTML5, CSS3, jQuery,Bootstrap etc.
Привет друг!
Что я умею ?
- Javascript, HTML5, CSS3, jQuery,Bootstrap etc... Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+). Соблюдение стандартов W3C. Чистый код с комментариями.
- Соблюдение сроков. Качественную работу. Разумные цены (Калькуляторы от 30$, правки JS от 10$). Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение. Ответ на письма, написанные на почту – 100%
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Калькулятор натяжных потолков334 просмотра
- Калькулятор Алюкобонд398 просмотров
- Калькулятор визуального расчета стоимости юрты.510 просмотров
- Калькулятор натяжных потолков.387 просмотров
Отзывы заказчиков
$21
10 баллов
10 лет назад
HTMLJavaScript
Оперативно помог решить проблему. Спасибо!
Ответный отзыв
Спасибо за работу, четкое тз своевременная оплата.
$50
10 баллов
10 лет назад
Всё сделано в срок и согласно ТЗ. Все правки учтены. Постоянно на связи. Спасибо!
Ответный отзыв
Спасибо за работу, четкое ТЗ, своевременная оплата, рекомендую работать с Сергеем!
$200
10 баллов
10 лет назад
Работали вместе над калькулятором+формой заказа, для сайта http://kronastroy.ru/. Всё сделано профессионально, код с комментариями, сроки соблюдены, замечания учтены. Рекомендую, как исполнителя. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Спасибо за работу, четкое тз - своевременная оплата. Рекомендую работать с Данилом!
$50
10 баллов
11 лет назад
DrupalJavaScript
Отличное исполнение. С момента создания проекта не прошло и суток, как все уже работает на сайте. Код снабжен комментариями, легко самому поправить что надо.
Ответный отзыв
Спасибо за работу, четко тз своевременная оплата!
$30
10 баллов
11 лет назад
Joomla
Работа выполнена в кратчайший срок, учтены всё пожелания. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Спасибо за работу, четкое ТЗ, своевременная оплата!
Веб-программирование
9 отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга