alokazay

Сергей alokazay

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Javascript, HTML5, CSS3, jQuery,Bootstrap etc.

Привет друг!

Что я умею ?

    Javascript, HTML5, CSS3, jQuery,Bootstrap etc... Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+). Соблюдение стандартов W3C. Чистый код с комментариями.
Гарантирую:

    Соблюдение сроков. Качественную работу. Разумные цены (Калькуляторы от 30$, правки JS от 10$). Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение. Ответ на письма, написанные на почту – 100%

Отзывы заказчиков

yamayki
Михаил 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$21
10 баллов
10 лет назад
Поправить ошибку в двух js скриптах
HTMLJavaScript
Оперативно помог решить проблему. Спасибо!
Спасибо за работу, четкое тз своевременная оплата.
Ответный отзыв
babushkatanya
Сергей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Написать функцию декодирования QR-кода
Всё сделано в срок и согласно ТЗ. Все правки учтены. Постоянно на связи. Спасибо!
Спасибо за работу, четкое ТЗ, своевременная оплата, рекомендую работать с Сергеем!
Ответный отзыв
danil4er
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Написать форму заказа + калькулятор для сайта на Битриксе
Работали вместе над калькулятором+формой заказа, для сайта http://kronastroy.ru/. Всё сделано профессионально, код с комментариями, сроки соблюдены, замечания учтены. Рекомендую, как исполнителя. Спасибо за работу!
Спасибо за работу, четкое тз - своевременная оплата. Рекомендую работать с Данилом!
Ответный отзыв
Demetr
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Онлайн-калькулятор на JS для Drupal 7
DrupalJavaScript
Отличное исполнение. С момента создания проекта не прошло и суток, как все уже работает на сайте. Код снабжен комментариями, легко самому поправить что надо.
Спасибо за работу, четко тз своевременная оплата!
Ответный отзыв
chuvashev
38 лет
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Joomla + Я.карты + контактная форма
Joomla
Работа выполнена в кратчайший срок, учтены всё пожелания. Рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо за работу, четкое ТЗ, своевременная оплата!
Ответный отзыв
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Веб-программирование
9 отзывов
от $1
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