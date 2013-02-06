Верстка макета под Joomla

$30
HTML-версткаЗавершен2 заявки165 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сверстать шаблон из приложенного файла. Внутренние страницы будут позже, но там особых отличий нет.

Исходники - есть HTML-страница ( http://ru.wix.com/website-template/view/html/copywriter-cv?originUrl=http%3A%2F%2Fru.wix.com%2Fwebsite%2Ftemplates%2Fhtml%2Fpersonal%2Fresume-cv%2F1&galleryDocIndex=1 ) и ПСД с небольшими исправлениями.

Работу надо сдать сегодня до конца дня (ночи)).

Выбирать исполнителя буду сегодня в 19-00, прошу заинтересованных лиц быть Онлайн.

Также доступен по скайп, пишите кому как удобно.

Joomla
11 лет назад
victorydesign
Лекс 
39 летГрузия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
stv_freelance
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Стас замечательный исполнитель!! Выполнил работу в срок, чувствует, что хочет заказчик, работает грамотно и чисто. Несмотря на юный возраст, уже профессионал в своем деле. Рекомендую!
Крайне приятный заказчик, все прошло отлично. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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