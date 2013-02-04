Сверстать шаблон, согласно ТЗ под bitrix

Привет, как обычно, работа не сложная, но нужно качество!! есть сайт на немецком, необходимо создать копию главной странички, но с чистым, акуратным, красивым кодом/стилем. вот исходник - http://www.villa-bella.org/de/ есть сацйт на русском, но там как мне куажется все ...