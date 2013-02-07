Перенос шаблона со старого сайта

HTML-версткаЗавершен7 заявок130 просмотров
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Добрый день. Задача следующая:

Нужно поставить новый дизайн для этого сайта

Сам дизайн уже прикручен на этом сайте, который тоже является нашим

Есть макет дизайна в PSD.

Как лучше будет по-вашему сделать – прикрутить макет на джумлу, используя PSD.

Или скопировать второй сайт на Друпале, и заново его наполнить контентом с первого сайта? Мне не принципиально, главное результат.

Во время работы с сайтом, он должен продолжать работать в штатном режиме.

Напишите Ваши сроки и цену за выполнение, а так же, каким способом будет выполнена задача.

11 лет назад
donsergios
Сергей 
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
SleepingForest
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$50
3 дня
Сергей выполнил работу в указанные сроки, всегда был на связи и без проблем вносил требуемые правки, в ходе выполнения работы!
Отличный заказчик, приятно было работать. Четкие ответы на вопросы, своевременная оплата.
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