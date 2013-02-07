Перенос шаблона со старого сайта

Добрый день. Задача следующая:

Нужно поставить новый дизайн для этого сайта

Сам дизайн уже прикручен на этом сайте, который тоже является нашим

Есть макет дизайна в PSD.

Как лучше будет по-вашему сделать – прикрутить макет на джумлу, используя PSD.

Или скопировать второй сайт на Друпале, и заново его наполнить контентом с первого сайта? Мне не принципиально, главное результат.

Во время работы с сайтом, он должен продолжать работать в штатном режиме.

Напишите Ваши сроки и цену за выполнение, а так же, каким способом будет выполнена задача.