Верстка и натягивание дизайна на Shop-script

$250
HTML-версткаЗавершен6 заявок195 просмотров
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Необходима верстка и натягивание дизайна на Shop-script.

Оставляйте ваши заявки с указанием ориентировочной цены.

Свяжусь после того как будет готов дизайн.

10 лет назад
sisers
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Roronoa
Никита 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$275
7 дней
Только положительные впечатления от работы. Все сделано в соответствии с ТЗ. Все дополнительные доработки также выполнялись без нареканий. Исходя из полученного результата, видно, что Никита владеет Shop Script на высоком уровне. С полной уверенностью могу рекомендовать для данного вида работ. Спасибо.
Только положительные эмоции от работы, рекомендую.
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