Для билетного сайта bileti-tut.ru требуется человек хорошо владеющий css + jQuery. Нужно: -верстка и изменение шаблонов (smarty) с использованием jQuery. Мы предлагаем: - Адекватную и быструю оплату. (По факту сдачи/приема группы заданий) - Интересные задания. (Опыт построение ...
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Необходима верстка и натягивание дизайна на Shop-script.
Оставляйте ваши заявки с указанием ориентировочной цены.
Свяжусь после того как будет готов дизайн.
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