Верстка для WebAsyst

HTML-версткаЗакрыт6 заявок124 просмотра
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Здравствуйте

Необходима верстка и натяжка дизайна для интернет - магазина на базе WebAsyst

Под натяжкой понимается создание полноценного шаблона с возможностью его редактирования в админке магазина.

Дизайн представлен в виде psd файлов.

Укажите ваши сроки и цену. А таже условия работы ( какие нужны доступы, оплата )

11 лет назад
shinkar
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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