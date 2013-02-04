Сделать адаптивную верстку

Добрый день. Задача следующая: Нужно поставить новый дизайн для этого сайта Сам дизайн уже прикручен на этом сайте, который тоже является нашим Есть макет дизайна в PSD. Как лучше будет по-вашему сделать – прикрутить макет на джумлу, ...