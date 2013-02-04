Необходимо сверстать интернет-магазин

$35
HTML-версткаЗакрыт10 заявок296 просмотров
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Есть макет главной страницы для интернет-магазина на опенкарт. Необходимо сверстать главную страницу по макету и второстепенные по аналогии + добавить 26 товаров. Подробности в личку.

11 лет назад
rewiaca
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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