Элементарная верстка текста и размещение на сайте

HTML-версткаЗакрыт12 заявок201 просмотр
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Необходима элементарная верстка текста (

  • и пр.) и размещение на сайте. Регулярная ежемесячная работа, но объемы не более 10000-15000 знаков. Интересует срок/стоимость.

    • 11 лет назад
    AlbinosO_o
    Елена 
    41 годРоссия
    11 лет в сервисе
    Была
    9 лет назад
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