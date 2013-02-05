Верстка, натяжка

$300
HTML-версткаЗакрыт7 заявок181 просмотр
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Приветствую. Нужно сделать сайт, согласно ТЗ.

ТЗ прикреплено. Сайт без наполнения, ЦМС на ваше усмотрение, лишь бы выполняла поставленные задачи.

Сроки 5 дней до первого показа, 3-5 на тестирование, устранение багов. Исходник в ПСД послойно.

11 лет назад
kras-sky
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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