Верстка главной страницы, html5, css-framework

$100
HTML-версткаЗакрыт5 заявок137 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сверстать страницу с использованием css-framework (используется сетка).

Нужно корректное отображение в IE 8-9, firefox, chrome, мобильные браузеры.

Макет по запросу.

Обязательно наличие портфолио с версткой responsive design, примеры, которые я могу оценить с ПК и планшета.

HTMLCSS
11 лет назад
seoetc
Роман 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Доверстать дизайн Webasyst

    $70

    Дизайн начал верстать один исполнитель и по личным причинам отказался. Необходимо закончить. shop.optovic.kz Исходники после подтверждения.

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Простейшая заглушка для сайта

    Нужно выполнить заглушку для сайта. Дизайн есть, домен и хостинг тоже. Нужно сверстать одну страницу и скинуть все это дело на домен. Цену предлагайте. ТЗ Изображение во вложении. Сверху просто надпись В центре картинка. Если есть возможность, то она ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Вёрстка

    Необходимо сверстать 3 страницы + на главной применение скриптов. Так же пока необходимо наполнить страницы текстом (всего 10-11 разделов). Бюджет оговаривается!

    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка, натяжка

    $300

    Приветствую. Нужно сделать сайт, согласно ТЗ. ТЗ прикреплено. Сайт без наполнения, ЦМС на ваше усмотрение, лишь бы выполняла поставленные задачи. Сроки 5 дней до первого показа, 3-5 на тестирование, устранение багов. Исходник в ПСД послойно.

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доделать верстку

    $10

    Необходимо доделать верстку tayniaudio.in.ua/new/ в соответствии с макетом. Макет - http://tayniaudio.in.ua/new/love_audio4.jpg Бюджет 300р

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поработать с внешним видом сайта

    $16

    Сайт - http://brokercustoms.ru/tamozhennoe_oformlenie Нужно: - поиск вывести над левым меню - поправить форму обратной связи (сделана топором, нужно "допилить" лобзиком) - настроить страницу комментариев http://brokercustoms.ru/vopros-spetsialistu, оставить на странице 26 комментариев, остальные вынести на следующие страницы, последние поставить ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Натянуть сайт на Joomla 2.5

    $55

    Нужно отверстать из PSD файла, сделать шаблон и натянуть все это на Joomla 2.5 Подогнать под дизайн компонент ChronoForms и настроить позиции и модули. Пожалуйста не "ломитесь" в Skype с предложениями, а добавляйте свою заявочку и пишите ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Меню сайта + подправить шаблон

    $50

    Требуется сделать стиль меню такой же ка на http://www.renault.ru, на уже готовый сайт на битриксе + немного подправить шаблон. Сроки быстро!

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад