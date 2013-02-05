Требуется сверстать главную страницу.

$16
HTML-версткаЗакрыт1 заявка185 просмотров
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Необходимо сверстать главную страницу - контентную часть, с psd макета и натянуть на diafan cms, ну в общем ничего сложного, сроки сегодня 3-5 часов. оплата яндекс 500 руб. скайп: boximus7

11 лет назад
boximus7
Яков 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
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