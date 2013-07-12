Лайтбокс-приветсвие

Всем привет!

Требуется сверстать лайтбокс и вывести его на сайте пользователям, которые зашли на сайт впервые - http://prntscr.com/ro0l4. После чего записать данные в куки и больше банер не показывать.

Также настроить возможность изменять время жизни куков, и сбрасывать старые настройки для повторного показа банера пользователям.