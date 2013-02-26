Мелкие доделки сайта

$50
HTML-версткаЗавершен7 заявок208 просмотров
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Нужен опытный вебмастер на мелкие доделки сайта

Движок - VamShop.

Нужны мелкие доделки, в основном по верстке.

11 лет назад
Bondar495
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
site-service
42 годаМолдова
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$11
1 день
Всё сделано оперативно, надеюсь что перейдём к дальнейшим, более сложным, оаботам.
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