Мой интерес CMS/CMF Diem

Профессиональный веб-программист. Имеется большой опыт разработки сайтов использую такие технологии как Symfony, jQuery, CodeIgniter, ZendFramework, CMS/CMF Diem, CMS/CMF MODx.

Владею языками php+mysql, javascript, html+css.

Опыт разработки web-сайтов 3 года. Около года работал в компании web-artis.ru

Разрабатывал сайты такие как: bddo.ru, oooip.ru, industrial-portal.ru, hollywood-actors.ru, trci.ru, uea18.ru и т.д.