Мой интерес CMS/CMF Diem
Профессиональный веб-программист. Имеется большой опыт разработки сайтов использую такие технологии как Symfony, jQuery, CodeIgniter, ZendFramework, CMS/CMF Diem, CMS/CMF MODx.
Владею языками php+mysql, javascript, html+css.
Опыт разработки web-сайтов 3 года. Около года работал в компании web-artis.ru
Разрабатывал сайты такие как: bddo.ru, oooip.ru, industrial-portal.ru, hollywood-actors.ru, trci.ru, uea18.ru и т.д.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$5
9 баллов
12 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
10 баллов
12 лет назад
MODX
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
2 отзыва
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
1 отзыв
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $100
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Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 4 дней
нет рейтинга