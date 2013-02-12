instant2014

Алексей instant2014

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Мой интерес CMS/CMF Diem

Профессиональный веб-программист. Имеется большой опыт разработки сайтов использую такие технологии как Symfony, jQuery, CodeIgniter, ZendFramework, CMS/CMF Diem, CMS/CMF MODx.

Владею языками php+mysql, javascript, html+css.

Опыт разработки web-сайтов 3 года. Около года работал в компании web-artis.ru

Разрабатывал сайты такие как: bddo.ru, oooip.ru, industrial-portal.ru, hollywood-actors.ru, trci.ru, uea18.ru и т.д.

Отзывы заказчиков

sergge
Сергей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
9 баллов
12 лет назад
Лайтбокс-приветсвие
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
markero
Тигран 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
ModX - создание функционала галереи
MODX
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
2 отзыва
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
1 отзыв
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $100
от 4 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 4 дней
нет рейтинга