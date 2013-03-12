Верстка страницы (выпадающее меню, карусель)

$30
HTML-версткаЗавершен4 заявки145 просмотров
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Сдать нужно верстку сегодня к 4:00 по киевскому времени.

Нужна только главная страничка

В галереи (карусель) фото автоматически прокручиваются

На странице продукция - показана только выпадающее меню

Каждый пункт меню должен выделяться при навидении.

Бюджет: до 30$

11 лет назад
IvanFeniks
Иван 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
bizya
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$80
2 дня
Выручил. За ночь сделал тестовую версию сайта - всю ночь работал до 9 утра! В этом плане он очень ответственный. Плохо что усложнились задачи и я вынужден был привлечь другого прогера, но свою функцию выполнил на все 10баллов.
Требовательный исполнитель и такие же заказчики, кто хочет поднять навыки советую
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