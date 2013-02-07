Сделать интернет-магазин по функциональной спецификации. Дизайн есть. CMS - OpenCart. Указывайте цену и время, пожалуйста. + к ФС - добавить кнопку "Мы ВКонтакте" со ссылкой на группу.
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Надо переверстать шапку сайта http://tinyurl.com/b87llhm в соответствии с макетом
Оплата:
- рубли
- эл. платежные системы
- по факту.
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