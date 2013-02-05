Добавить 5 строк css

Всем привет! Требуется сверстать лайтбокс и вывести его на сайте пользователям, которые зашли на сайт впервые - http://prntscr.com/ro0l4. После чего записать данные в куки и больше банер не показывать. Также настроить возможность изменять время жизни куков, и ...