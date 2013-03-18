Отредактировать шаблон WordPress

HTML-версткаЗавершен6 заявок135 просмотров
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Здравствуйте. Необходимо отредактировать шаблон WordPress:

Необходимо чтобы тест обтекал миниатюру справа и снизу (на главной). Также надо будет настроить изображения в статьях, а то сейчас галерея отображает все картинки в одну колонку по центру, не зависимо от количества столбцов, заданных в редакторе статьи (пример - http://furnitureme.ru/kuxnya-v-skandinavskom-stile-gustavianskij.html).

Возможно, Вы найдете серьезные недочеты, которые следовало бы исправить. Выслушаю ваши предложения.

WordPress
11 лет назад
Denispopov11
Денис 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
igrebnev
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$6
1 день
Хороший исполнитель: работает быстро и качественно. Все требования заказчика были выполнены. Спасибо.
Спасибо за работу.
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