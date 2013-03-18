Здравствуйте. Необходимо отредактировать шаблон WordPress:

Необходимо чтобы тест обтекал миниатюру справа и снизу (на главной). Также надо будет настроить изображения в статьях, а то сейчас галерея отображает все картинки в одну колонку по центру, не зависимо от количества столбцов, заданных в редакторе статьи (пример - http://furnitureme.ru/kuxnya-v-skandinavskom-stile-gustavianskij.html).

Возможно, Вы найдете серьезные недочеты, которые следовало бы исправить. Выслушаю ваши предложения.