igrebnev

Иван Гребнев igrebnev

 
41 годРоссия/Тюмень
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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Отзывы заказчиков
annaka
Анна 
42 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$25
0 баллов
10 лет назад
Модуль для joomla 2.5 для поиска данных в CSV
Исполнитель с одной задачей справился, а потом пропал. К квалификации исполнителя нет претензий, но вот к обязательности очень много вопросов. Очень ненадежный исполнитель, затягивает сроки на недели, а потом, не закончив проект, просто пропадает. Не рекомендую.
Likhoman
Сергей 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
10 лет назад
"Натянуть" готовый дизайн сайта на Wordpress
Работой доволен, все сделано правильно и быстро
Благодарю за сторудничество.
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dimasclub
Дмитрий 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Плагин под WP
Очень быстро выполнил работу - рекомендую!
Была интересная задача с исчерпывающей инструкцией. Оплата поступила немедленно. Рекомендую.
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bjunior
41 годСША
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Сделать автоматическую смену фотографии на главной
Все было сделано по тз и в сроки. Работой доволен. Рекомендую!
Задача была сформулирована отлично, оплата поступила немедленно по завершении. Очень хорошо.
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maryl
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Калькулятор для wordpress
Все отлично работает, спасибо!
Интересная задача, ненапряжное общение, оплата вовремя. Все как надо.
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