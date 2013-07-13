Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$25
0 баллов
10 лет назад
Исполнитель с одной задачей справился, а потом пропал. К квалификации исполнителя нет претензий, но вот к обязательности очень много вопросов. Очень ненадежный исполнитель, затягивает сроки на недели, а потом, не закончив проект, просто пропадает. Не рекомендую.
$50
10 баллов
10 лет назад
Работой доволен, все сделано правильно и быстро
Ответный отзыв
Благодарю за сторудничество.
$20
10 баллов
10 лет назад
Очень быстро выполнил работу - рекомендую!
Ответный отзыв
Была интересная задача с исчерпывающей инструкцией. Оплата поступила немедленно. Рекомендую.
$15
10 баллов
10 лет назад
Все было сделано по тз и в сроки. Работой доволен. Рекомендую!
Ответный отзыв
Задача была сформулирована отлично, оплата поступила немедленно по завершении. Очень хорошо.
$30
10 баллов
10 лет назад
Все отлично работает, спасибо!
Ответный отзыв
Интересная задача, ненапряжное общение, оплата вовремя. Все как надо.