Исполнитель с одной задачей справился, а потом пропал. К квалификации исполнителя нет претензий, но вот к обязательности очень много вопросов. Очень ненадежный исполнитель, затягивает сроки на недели, а потом, не закончив проект, просто пропадает. Не рекомендую.