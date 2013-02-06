Переделать фелотный шаблон PHPShop Enterprise

$100
HTML-версткаЗакрыт1 заявка88 просмотров
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Для быстрого старта нужно переделать любой дефолтный шаблон PHPShop Enterprise под тематику пром оборудование, сантехника, т.е. ИМ про товаров.

Нужно убрать лишние блоки (выбор дизайна, валют и тд), убрать ненужные кнопки/копирайты, вставить логотип

Оплата по б/н, только по Украине

PHP
11 лет назад
finexlab
Игорь 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
13 отзывов
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