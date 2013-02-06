Переделать фелотный шаблон PHPShop Enterprise

Сделать интернет-магазин по функциональной спецификации. Дизайн есть. CMS - OpenCart. Указывайте цену и время, пожалуйста. + к ФС - добавить кнопку "Мы ВКонтакте" со ссылкой на группу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для быстрого старта нужно переделать любой дефолтный шаблон PHPShop Enterprise под тематику пром оборудование, сантехника, т.е. ИМ про товаров.
Нужно убрать лишние блоки (выбор дизайна, валют и тд), убрать ненужные кнопки/копирайты, вставить логотип
Оплата по б/н, только по Украине
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Требуется сверстать набор из отрисованных макетов в данный момент готово 4 и будут появляться еще по мере поступлений. Новичков просьба не беспокоить. Работа с возможностью дальнейшего длительного сотрудничества.Завершен11 лет назад
Ищем верстальщика на постоянную работу в крупный проект по гос. услугам для разработки несложного дизайна интернет-страниц. Требования: html, html5, css, js, php.HTML-верстка18 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Необходимо отредактировать шаблон WordPress: Необходимо чтобы тест обтекал миниатюру справа и снизу (на главной). Также надо будет настроить изображения в статьях, а то сейчас галерея отображает все картинки в одну колонку по центру, не зависимо ...Завершен11 лет назад
Приветствую! Есть сайт www.usakiev.com. Cтраница это не текст а картинки. Задача - надо сделать из картинок текст, который редактируется через водпресс. От вас: сроки ценаЗавершен11 лет назад
Ищу программиста который не пропадает и доделает верстку, четко и быстро в срок. joomla 2.5 + virtuemart. Сайт audi-rus.ru ТЗ прикрепил, пишите сроки и цену!HTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Надо переверстать шапку сайта http://tinyurl.com/b87llhm в соответствии с макетом Оплата: - рубли - эл. платежные системы - по факту.Завершен11 лет назад
На сайте нарушена иерархия заголовков Н, необходимо правильно их прописать, поправить стили. Вордпресс. И нужно сделать заголовки статьей в рубриках и на главной так, чтобы ссылки выводились, но не через h2. То есть сейчас в ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Вот страница: http://из-китая-напрямую.рф/content/2-термопластавтомата-0 Щас написано так: Маршрут: Морем до Владивостока ЖД до места назначения А надо так: Маршрут: Морем до Владивостока ЖД до места назначенияHTML-верстка12 заявокЗакрыт11 лет назад
http://rele21.ru/index.php/proizvoditeli/ooo-its-bresler/komplektnoe-ustrojstvo-zashchity-i-avtomatiki-tor-200 в новом вертумарте2 нужно поменять: вниз (ТЕКСТ), наполненные товары вверх. файл где это все хранится я нашла, а местами поменять не могу. Кто желает пишите цену и сроки?Завершен11 лет назад