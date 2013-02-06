Верстка и адаптация сайта-визитки

Есть готовый дизайн. 4 вида страниц. Из особенностей - несложная предстраница при переходе на сайт, которая бы проигрывала видео, а потом уже переход непосредственно на сайт. Должны быть каталог товаров, галерея, рубрики новостей и статей. В пятницу (09.02.2013) сдача и не минутой позже. ЦМС значения не имеет, лишь бы не WP и Joomla. Объяснять ПОЧЕМУ НЕ WP или Joomla не хочу и не буду. Только для квалифицированных специалистов. Без предоплаты.