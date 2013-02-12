Сверстать и натянуть на joomla 2.5 сайт

$100
HTML-версткаЗавершен7 заявок180 просмотров
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Необходимо по имеющемуся дизайну и прописанному ТЗ сверстать и натянуть на cms joomla 2.5 сайт типографии.

Joomla
11 лет назад
fenixvl
59 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
xwande
Виктор 
44 годаЛатвия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$100
2 дня
Замечательная работа. Все сделано согласно ТЗ.. Кроме того, сделано даже то, что заданием не предусматривалось. Рекомендую.
Как всегда все четко - задача, прием работы и моментальная оплата. Рекомендую!
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