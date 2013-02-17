Сверстать шаблон для Joomla

Чтобы нормально открывался в opera-mini , сайт - http://nm.magazin.aghost.ru/ , пишите цены и сроки. Сайт на openCart
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна кросс браузерная верстка шаблона под Joomla 1.5.
Есть PSD главной и внутряков. Скриншоты и ТЗ смотрите в приложении.
Пояснения к каждому скриншоту:
academy_home - главная.
academy_news - список новостей.
academy_all_courses - список курсов.
academy_course - страница отдельного курса.
Все остальные простые текстовые страницы (просто чтобы было понятно):
academy_all_teachers - список преподавателей.
academy_teacher - страница отдельного преподавателя.
academy_txt - пример типовой текстовой страницы.
academy_states - поведение всех элементов при наведении курсора.
Пишите сумму и сроки.
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