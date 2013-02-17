Сверстать шаблон для Joomla

HTML-версткаЗавершен6 заявок233 просмотра
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Нужна кросс браузерная верстка шаблона под Joomla 1.5.

Есть PSD главной и внутряков. Скриншоты и ТЗ смотрите в приложении.

Пояснения к каждому скриншоту:

academy_home - главная.

academy_news - список новостей.

academy_all_courses - список курсов.

academy_course - страница отдельного курса.

Все остальные простые текстовые страницы (просто чтобы было понятно):

academy_all_teachers - список преподавателей.

academy_teacher - страница отдельного преподавателя.

academy_txt - пример типовой текстовой страницы.

academy_states - поведение всех элементов при наведении курсора.

Пишите сумму и сроки.

Joomla
11 лет назад
samstroil
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
WeGeeks
Сергей 
33 годаАзербайджан
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
201 отзыв(-5)
11 лет назад
$270
7 дней
Качественная валидная верстка. Все правки выполены. Очень довольна работой. Рекомендую к сотрудничеству!
Все отлично. Четкое ТЗ, качественные PSD макеты. Никаких проблем с оплатой. Рекомендую.