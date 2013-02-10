Сайт компании (страница)

HTML-версткаЗавершен18 заявок260 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сверстать в html страничку по psd - несколько простых текстовых разделов и один раздел - "бегущие" вверх столбцы текста, header, footer. схема прилагается

11 лет назад
katf
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
sitebirth
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$30
1 день
Спасибо Александру за оперативность и понимание, сотрудничеством довольны
Отличный заказчик! Четко ставит задание, своевременно оплачивает работу. Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Сделать watermark на фото в WebAsyst

    $15

    Без перезаливки вручную базы. Нам уже делали http://www.weblancer.net/projects/445753.html , но после переноса сайта на другой VPS перестало работать. Кто нам ставил в прошлый раз, помочь заного сделать отказалось( по непонятным причинам ) . Ищу кто ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка и адаптация сайта-визитки

    Есть готовый дизайн. 4 вида страниц. Из особенностей - несложная предстраница при переходе на сайт, которая бы проигрывала видео, а потом уже переход непосредственно на сайт. Должны быть каталог товаров, галерея, рубрики новостей и статей. ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • HTML-верстка сайтов одностраничников

    Требуется верстать простые сайты-одностраничники. Образцы вышлю. 25 долл за сайт-страницу, отдельная оплата за доработку (последующие изменения элементов после тестирование юзабилити). В месяц 10-40 штук.

    HTML
    HTML-верстка54 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Помощник верстальщика

    Надо делать перепост готовых статей на популярные блоги. Одна статья 30 центов. Статьи даю. Сколько сделаете столько и денег.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Переделать фелотный шаблон PHPShop Enterprise

    $100

    Для быстрого старта нужно переделать любой дефолтный шаблон PHPShop Enterprise под тематику пром оборудование, сантехника, т.е. ИМ про товаров. Нужно убрать лишние блоки (выбор дизайна, валют и тд), убрать ненужные кнопки/копирайты, вставить логотип Оплата по б/н, только ...

    PHP
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад