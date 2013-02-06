Корректировка шаблона Joomla 1.5

Необходимо проработать код сайта таким образом, чтобы стили расширений от устанавливаемых компонентов вынести в отдельные файлы. Сайт на joomla 2.5
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется подправить отображение основного меню на http://www.atissteel.ru/
Изменить цветовую гамму, порядок расположения, размер, возможно оградить рамкой
1. Чтобы корректно отображалось при разрешении от 1024 и выше
2. Корректно отображалось во всех популярных браузерах (IE тоже популярен)
3. Выглядело симпатично в стилистике сайта.
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