Поправить стили на сайте

$15
HTML-версткаЗавершен1 заявка234 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо проработать код сайта таким образом, чтобы стили расширений от устанавливаемых компонентов вынести в отдельные файлы. Сайт на joomla 2.5

11 лет назад
fenixvl
59 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
vlad-torch
Владислав 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
46 отзывов
11 лет назад
$15
1 день
Грамотный специалист. Без лишних разъяснений понял задачу и выполнил ее в течение часа.
Отличный заказчик. Своевременная оплата.
  • Похожие заказы

  • Сверстать шаблон для Joomla

    Нужна кросс браузерная верстка шаблона под Joomla 1.5. Есть PSD главной и внутряков. Скриншоты и ТЗ смотрите в приложении. Пояснения к каждому скриншоту: academy_home - главная. academy_news - список новостей. academy_all_courses - список курсов. academy_course - страница отдельного курса. Все остальные простые ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сайт компании (страница)

    Нужно сверстать в html страничку по psd - несколько простых текстовых разделов и один раздел - "бегущие" вверх столбцы текста, header, footer. схема прилагается

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать watermark на фото в WebAsyst

    $15

    Без перезаливки вручную базы. Нам уже делали http://www.weblancer.net/projects/445753.html , но после переноса сайта на другой VPS перестало работать. Кто нам ставил в прошлый раз, помочь заного сделать отказалось( по непонятным причинам ) . Ищу кто ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка и адаптация сайта-визитки

    Есть готовый дизайн. 4 вида страниц. Из особенностей - несложная предстраница при переходе на сайт, которая бы проигрывала видео, а потом уже переход непосредственно на сайт. Должны быть каталог товаров, галерея, рубрики новостей и статей. ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • HTML-верстка сайтов одностраничников

    Требуется верстать простые сайты-одностраничники. Образцы вышлю. 25 долл за сайт-страницу, отдельная оплата за доработку (последующие изменения элементов после тестирование юзабилити). В месяц 10-40 штук.

    HTML
    HTML-верстка54 заявки
    Закрыт
    11 лет назад