Поправить стили на сайте

Без перезаливки вручную базы. Нам уже делали http://www.weblancer.net/projects/445753.html , но после переноса сайта на другой VPS перестало работать. Кто нам ставил в прошлый раз, помочь заного сделать отказалось( по непонятным причинам ) . Ищу кто ...