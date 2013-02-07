Корректировка шаблона для DLE

Нужно сверстать одну страницу Landing Page (шаблон) Заполнить разной информацией и если нужно подправить по верстке 15 страниц из одного шаблона. На выходе 15 сверстанных страничек.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо подправить верстку в шаблоне для DLE, подкорректировать логотип и шапку.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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