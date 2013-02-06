Копия сайта

HTML-версткаЗакрыт5 заявок201 просмотр
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Привет всем.

Есть сайт на WP - e-timor.com

Нужно из него сделать копию сайта:

michaelzingraf.com

В плане дизайна, цвета, расположение всего, поиск не нужен, но сайды нужны. Чем больше будет похож, тем лучше

Обязательно указывайте цены и сроки!

11 лет назад
PIONEER_web
Михаил 
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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