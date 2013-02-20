Натянуть дизайн на Joomla

HTML-версткаЗавершен10 заявок253 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт был на старой версии Joomla, из за проблем с вирусами, пришлось обновить на последнюю, нужно сверстать и установить старый дизайн на сайт alfabelstroy.ru , пример старого дизайна в атаче

Joomla
11 лет назад
seoshark
Олег 
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
WeGeeks
Сергей 
33 годаАзербайджан
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
201 отзыв(-5)
11 лет назад
$50
2 дня
Все ок и в срок.
Все ок, с оплатой никаких проблем.
  • Похожие заказы

  • Адаптивная вeрстка 1-го макета

    Требуется верстальщик готовый реализовать качественную адаптивную верстку одного макета. JPG файлы для разных разрешений в атачменте, pdf-ки в цвете предоставим выбранному исполнителю. По завершению этого проекта будем рады продолжить работу по следующим задачам. Для работы ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Html-mail - оформление письма

    $50

    Доброго времени суток, уважаемые специалисты! Требуется кодеровка письма email Фон, логотип, текст, ссылки в тексте.. Описание более опдробное есть (в офисе), смогу скинуть только завтра. Оплата 10$. Буду рад посмотреть на готовые работы, которые Вы делали.

    HTML
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копия сайта

    Привет всем. Есть сайт на WP - e-timor.com Нужно из него сделать копию сайта: michaelzingraf.com В плане дизайна, цвета, расположение всего, поиск не нужен, но сайды нужны. Чем больше будет похож, тем лучше Обязательно указывайте цены и ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Переверстать сайт

    Требуется верстальщик Требуется заново переверстать сайт dveri-mir.in.ua (порядка 10-15страниц). На основе уже существующей верстки. Верстка должна быть в дивах. + внести несколько небольших изменений в дизайн(на некоторых страницах меню будет располагаться справа, а не слева как ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Корректировка шаблона Joomla 1.5

    $50

    Требуется подправить отображение основного меню на http://www.atissteel.ru/ Изменить цветовую гамму, порядок расположения, размер, возможно оградить рамкой 1. Чтобы корректно отображалось при разрешении от 1024 и выше 2. Корректно отображалось во всех популярных браузерах (IE тоже популярен) 3. Выглядело симпатично ...

    Joomla
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поправить стили на сайте

    $15

    Необходимо проработать код сайта таким образом, чтобы стили расширений от устанавливаемых компонентов вынести в отдельные файлы. Сайт на joomla 2.5

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сверстать шаблон для Joomla

    Нужна кросс браузерная верстка шаблона под Joomla 1.5. Есть PSD главной и внутряков. Скриншоты и ТЗ смотрите в приложении. Пояснения к каждому скриншоту: academy_home - главная. academy_news - список новостей. academy_all_courses - список курсов. academy_course - страница отдельного курса. Все остальные простые ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сайт компании (страница)

    Нужно сверстать в html страничку по psd - несколько простых текстовых разделов и один раздел - "бегущие" вверх столбцы текста, header, footer. схема прилагается

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад