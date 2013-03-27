Адаптивная вeрстка 1-го макета

Требуется верстальщик готовый реализовать качественную адаптивную верстку одного макета. JPG файлы для разных разрешений в атачменте, pdf-ки в цвете предоставим выбранному исполнителю.

По завершению этого проекта будем рады продолжить работу по следующим задачам.

Для работы необходимо:

-Хорошие знания Html 5, CSS 3

-Знания JavaScript, каруселей на базе jQuery

-Желательно знания CSS Framework-ов. Bootstrap или любого другого Responsive фреймворка.

-Качественный интернет, качественный микрофон, skype, Photoshop.

Если интересно, пожалуйста, сообщите (не пропуская ни один пункт пож.;):

1. Когда можете начать работать?

2. Есть ли Скайп и/или Линк и возможность голосового общения?

3. Есть ли возможность принимать оплату через Яндекс.деньги / банковский перевод в рублях РФ?

4. Стоимость Вашей работы?)

5. Порядок оплаты?

6. Примерная дата/время завершения работы.

С уважением, Константин.