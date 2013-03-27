Сверстать сайт под html 5

$100
HTML-версткаЗавершен2 заявки188 просмотров
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Всем доброго дня.

Необходима качественна кроссбрузерная верстка сайта под html 5.

Так же необходимо добавить анимацию для трех модулей сайта.

Все подробно расписано в ТЗ его прикрепил. Дополнительные комментарии для верстальщика выделил цветом.

Html 5 - это жесткое требование клиентов.

От вас нужны сроки, стоимость, а так же желательно сразу сказать в каких браузерах это точно не будет работать.

Все вопросы по скайпу или аське.

HTML
11 лет назад
BAT
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
mvm
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$160
10 дней
Работа выполнена с опережением сроков и очень качественно!
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