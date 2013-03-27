Сверстать сайт под html 5

Нужны исходники для создания одностраничного сайта. Точнее скрипт формы обратной связи. Образец сайта http://rezina.kauchuk147.ru/ Задание: Исходник, чтобы можно было самому редактировать в Дримвьювере. Такой одностраничник предполагается использовать для разных тем.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем доброго дня.
Необходима качественна кроссбрузерная верстка сайта под html 5.
Так же необходимо добавить анимацию для трех модулей сайта.
Все подробно расписано в ТЗ его прикрепил. Дополнительные комментарии для верстальщика выделил цветом.
Html 5 - это жесткое требование клиентов.
От вас нужны сроки, стоимость, а так же желательно сразу сказать в каких браузерах это точно не будет работать.
Все вопросы по скайпу или аське.
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