Сверстать сайт под html 5

Всем доброго дня.

Необходима качественна кроссбрузерная верстка сайта под html 5.

Так же необходимо добавить анимацию для трех модулей сайта.

Все подробно расписано в ТЗ его прикрепил. Дополнительные комментарии для верстальщика выделил цветом.

Html 5 - это жесткое требование клиентов.

От вас нужны сроки, стоимость, а так же желательно сразу сказать в каких браузерах это точно не будет работать.

Все вопросы по скайпу или аське.