Найти в файлах скрипта код меню

Привет всем. Есть сайт на WP - e-timor.com Нужно из него сделать копию сайта: michaelzingraf.com В плане дизайна, цвета, расположение всего, поиск не нужен, но сайды нужны. Чем больше будет похож, тем лучше Обязательно указывайте цены и ...