Верстка веб-приложения (bootstrap)

HTML-версткаЗакрыт7 заявок389 просмотров
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Добрый день! Нужен на проект дизайнер-верстальщик для того чтобы сверстать веб-приложение. Приложение разработано на платформе bootstrap. Знание bootstrap приветствуется! Предварительное техническое задание в приложении! Все подробности и оплата будет оговариваться по скайпу или по почте.

Bootstrap
11 лет назад
TJDen
Денис 
37 летКазахстан
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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