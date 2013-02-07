Создание интернет-магазина

Уважаемые фрилансеры!

Требуется создать интернет-магазин цветов и подарков. Макет сайта мы предоставим, от вас верстка и натяжка на движок, настройка всех необходимых функций. Существующий сайт http://a-buket.com.ua

Нам необходимо, чтобы в будущем магазине присутствовали все существующие функции и возможности, а также некоторые новые. Желательно, чтобы человек, который возьмется за разработку, и в дальнейшем осуществлял тех. поддержку.

Предпочтение кандидатам, имеющим соответствующий опыт и примеры работ.

Предлагайте ваши цены, сроки и cms