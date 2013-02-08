Исправить шаблон сайта

$50
HTML-версткаЗавершен2 заявки152 просмотра
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Во вложении ТЗ и шаблон в PSD. Сейчас макет натянут на сайт, но есть неточности верстки, которые нужно исправить.

В результате сайт должен выглядеть В ТОЧНОСТИ также, как и на PSD.

Разумеется, нужна кроссбраузерность, корректное отображение во всех браузерах ну и проч. атрибуты профессиональной работы.

Работы на 2 часа профессионалу. Но если вы студент, практикант, не способны поддерживать связь - не тратьте свое и мое время.

За работу предлагаю 1000 рублей. Оплата будет моментальной.

11 лет назад
kariev
Чингиз 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов
Выбранный исполнитель
Rulya_CRX
Руслан 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$35
1 день
Обычный фрилансер эффективнее штатного сотрудника в 2 раза. Руслан эффективнее обычного фрилансера в 3 раза! За считанные часы он разобрался и исправил то, что другие фрилансеры не могли сделать несколько суток!!! Рекомендую Руслана как мегаэффективного профессионала, с которым приятно сотрудничать!
Чингиз отличный заказчик. Очень четко было поставлено задание. После выполнения моментальная оплата.
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