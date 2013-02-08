Исправить шаблон сайта

Во вложении ТЗ и шаблон в PSD. Сейчас макет натянут на сайт, но есть неточности верстки, которые нужно исправить.

В результате сайт должен выглядеть В ТОЧНОСТИ также, как и на PSD.

Разумеется, нужна кроссбраузерность, корректное отображение во всех браузерах ну и проч. атрибуты профессиональной работы.

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