Мелкая правка вёрстки (CSS)

По идее, тут знающему человеку с фаербагом делов на час. :)

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Собственно, задание. Есть два блога:

1. http://na-altai.ru/

2. http://statievsky.ru/

У них одна беда - названия сайтов в шаблоне сейчас сделаны как заголовки H1, а заголовки конечных страниц сделаны как заголовки H2/H3 (на одном блоге - H2, на другом - H3). Причём, H2/H3 используются ещё и для вывода заголовков постов в списках, например, на главных страницах блогов. Это семантически не правильно.

Хочется использовать H1 по прямому назначению - употреблять только на страницах статей,1 раз для заголовков (например, на таких страницах: http://statievsky.ru/smenil-xosting-dlya-vsex-svoix-sajtov-s-zenona-na-eskoxosting/). Это основная задача ради чего всё и затевается - при сохранении внешнего вида всех элементов сделать H1 для заголовков на страницах статей, оставить H2/H3 в списках и заменить текущий H1 в названии на что-то другое.

Для этого его [тег H1] надо “высвободить”, заменив на что-то другое. Например, на P style="такой же как у H1 был". После того как H1 высвободится, его надо в стилях либо продублировать с H2 (для

na-altai.ru) и H3 (для stataievsky.ru) - чтобы он визуально выглядел как они, либо дописать в существующие конструкции, определяющие внешний вид H2/H3. Таким образом я смогу в HTML-шаблоне заменить используемые сейчас для заголовков статей H2/H3 на наш "новый" H1. И при этом внешний вид H2/H3 в стилях сохранится и списки статей (например, на главных страницах сайтов) будут выглядеть так же как выглядят - ничего не изменится, стиль же тот же остался.

В результате у нас для названия блога будет использоваться P, для названия статей на их страницах - H1, а в списках статей для их заголовков - H2/H3 (в зависимости от блога). Т.е. всё станет семантически правильно и при этом внешний вид страниц останется тем же, что уже сейчас есть.

Для того чтобы это сделать, мне нужно получить в примерно таком виде инструкцию:

"Для na-altai.ru в стилях:

меняем это ... на это ...

это ... на это ...

и это ... на это …

и в шапке

Для statievsky.ru в стилях:

меняем это ... на это ...

это ... на это ...

и это ... на это …

и в шапке

Статиевский Данила | меняем на это ..."

Ну, или прямо CSS-файлы с внесёнными правками и указанием на что менять H1 в шапке.

Объём правок в CSS не ограничивается, т.е. не надо пытаться впихнуть как-то в существующие конструкции тоже самое. Я не против чтобы директивы дублировались или менялись. Мне главное сохранение в итоге изначального внешнего вида и получение семантически правильного употребления тегов заголовков. Т.е. если сейчас ссылка для H1 определяется как-то так, что в P она будет иначе - ну, значит, надо скопировать это определение чтобы и в P она так же выглядела.

После получения от вас результата я применяю ваши правки по CSS, меняю сам в шаблоне теги - H1 на вашу конструкцию и на страницах конечных статей H2/H3 на H1. И после этого сайт становится более семантически правильным и при этом оформление его не меняется - всё визуально выглядит так же как до изменений.