Поправить несколько строк CSS кода

http://haa.su/gaG/ - На ПК с сайтом все в порядке, фон правильно расположен во всех браузерах

На iPhone (Safari) фон фон сжат по ширине. Этот момент и нужно поправить.

Во вложении скрин с проблемой (Safari), и скрин правильного расположение (на примере Opera)