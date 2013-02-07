Поправить несколько строк CSS кода

По идее, тут знающему человеку с фаербагом делов на час. :) Оплата после приёмки (т.е. я поучил и проверил) работы - WMR или Яндекс.Деньги. Сумма: 17$ в рублях (500 рублей). Собственно, задание. Есть два блога: 1. http://na-altai.ru/ 2. http://statievsky.ru/ У ...
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http://haa.su/gaG/ - На ПК с сайтом все в порядке, фон правильно расположен во всех браузерах
На iPhone (Safari) фон фон сжат по ширине. Этот момент и нужно поправить.
Во вложении скрин с проблемой (Safari), и скрин правильного расположение (на примере Opera)
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