Перевести страницу в HTML

Уважаемые фрилансеры! Требуется создать интернет-магазин цветов и подарков. Макет сайта мы предоставим, от вас верстка и натяжка на движок, настройка всех необходимых функций. Существующий сайт http://a-buket.com.ua Нам необходимо, чтобы в будущем магазине присутствовали все существующие функции ...
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