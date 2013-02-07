Узоры для границ блоков

Нужно украсить границы блоков узорами в виде вьющихся змеек проводов-кабелей, как показано на схеме и внедрить в имеющуюся верстку.

http://test.gystudio.ru/1/index.html - блоки с видами кабелей

http://test.gystudio.ru/ch.jpg - схема того, что нужно